CIG Ex Embraco, MinLavoro: Decreto firmato il 25 settembre

(Teleborsa) - In riferimento a quanto dichiarato dadia proposito dei 400 lavoratorii che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione per cessazione di attività, ile delle Politiche Sociali chiarisce che il decreto attuativo che autorizzaa erogare loro l'ammortizzatore sociale è stato firmato dalla competente Direzione generale il 25 settembre 2020.L'Istituto di previdenza - si legge nella nota - "procederà nei prossimi giorni al, dopo aver perfezionato, con la collaborazione dell'azienda, alcuni aspetti di carattere tecnico".