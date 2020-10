Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

S&P-500

Mediaset

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Wall Street, in questi minuti, evidenzia un significativo calo sull'dell'1,54%, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi di Covid-19.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,68%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,91%), che ha toccato 35,48 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,36%, piatta, che tiene la parità, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%., che mostra sulun rialzo dello 0,40%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 19.589 punti.(+6,16%),(+2,34%) e(+1,95%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,00%),(-0,99%) e(-0,85%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso dell'8,45%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 6,37%.Svettache segna un importante progresso del 3,65%.Vola, con una marcata risalita del 3,40%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.scende dell'1,48%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,45%),(+6,51%),(+5,39%) e(+5,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,69 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,76%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,49%.