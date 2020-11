A2A, divenuta efficace partnership con AEB

A2A

(Teleborsa) - E' divenuta efficace il 1° novembre la(AEB), il gruppo attivo nell’energia e nell’ambiente che conta oltre 600 dipendenti, 200.000 clienti attivi, ricavi per 245 milioni euro ed un Margine Operativo Lordo di 38 milioni di euro nel 2019.Grazie a questa partnership, ilconsoliderà la partecipazione con unadi AEB che potrà adesso contare su un MOL complessivo di oltre 50 milioni ed un piano di sviluppo che prevede investimenti superiori a 300 milioni in 5 anni. Imanterranno lacon capofila ilLa collaborazione completa il percorso di integrazione industriale e territoriale avviato da A2A e AEB nel dicembre del 2019; l’operazione registra un Enterprise Value complessivo di circa 500 milioni di euro., attraverso il team Power & Utilities guidato dal partnerti, ha operato comedi A2A, gestendo lo sviluppo industriale dell’operazione e l’execution del processo M&A.