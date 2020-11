Wall Street parte in denaro alla vigilia del test elettorale

Dow Jones

(Teleborsa) -, mostrando un certo ottimismo alla vigilia dell', nonostante l'incertezza determinata dall'elevato numero di voti inviati per posta.Non è escluso che prevalga una certanel prosieguo, mentre si attendono fra poco i consuetimanifatturiero.A New Yorl, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,11%, a 26.795 punti; sulla stessa linea l', che si porta sui 3.306 punti. Sale il(+1,09%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,04%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,58%),(+1,31%) e(+1,23%).Al top tra i(+2,28%),(+1,52%),(+1,49%) e(+1,46%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,50%),(+2,46%),(+2,31%) e(+2,26%).La peggiore performance è quella di, che cede l'1,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,55%.