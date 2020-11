Piazza Affari guida i rialzi in Europa. Borse proseguono euforiche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che attendono fiduciose l'apertura di. I Future USA danno segnali confortanti di proseguimento del rally, nel giorno in cui si tengono le elezioni presidenziali Leggera crescita dell', che sale a quota 1,171. Lomigliora, toccando i +130 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,84%, su di giri(+1,96%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,02%. La migliore è Piazza Affari, dove ilè in rialzo del 2,33%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,87%),(+4,31%),(+4,19%) e(+4,13%).Tra i(+5,75%),(+5,16%),(+4,23%) e(+4,06%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -4,02%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,91%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,27%.