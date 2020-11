Wall Street in rally nell'Election Day

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street, con gli investitori che attendono l'esito delletra l'attuale presidentee il democratico Joe Biden. Quest'ultimo sembra in vantaggio nei sondaggi, ma Trump è molto vicino allo sfidante in alcuni Stati decisivi per l'elezione del Presidente.Sul fronte macro, sono stati diffusi nuovi aggiornamenti dall'industria, con la pubblicazione del dato relativo agli ordini Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,94%; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 3.372 punti. Ottima la prestazione del(+2,09%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+1,8%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,31%),(+2,24%) e(+2,16%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,99%.Tra i(+4,05%),(+3,72%),(+3,71%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,04%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,87%),(+4,99%),(+4,52%) e(+4,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,43%.Sensibili perdite per, in calo del 2,81%.In apnea, che arretra del 2,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.