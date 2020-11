Brillante Wall Street nel Day After elezioni USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rally la borsa di Wall Street dopo il vantaggio del candidato democratico Joe Biden, avanti in Michigan e Wisconsis. Il risultato delle elezioni negli Stati Uniti resta comunque ancora aperto e potrebbe avviare delle controversie giuridiche.Tra gli indici statunitensi, scambia in deciso rialzo il(+2,58%), che raggiunge i 28.188 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 3.473 punti. Ottima la prestazione del(+4,59%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+3,71%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+5,59%),(+4,56%) e(+4,22%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+11,82%),(+6,83%),(+5,40%) e(+4,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,68%.Affonda, con un ribasso del 2,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.(+41,43%),(+8,75%),(+8,37%) e(+8,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,66%.Crolla, con una flessione del 4,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,12%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,07%.