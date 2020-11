Milano prosegue piatta con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Nexi

DiaSorin

Leonardo

Amplifon

Buzzi Unicem

Pirelli

Banca Mediolanum

Banco BPM

Salini Impregilo

Credito Valtellinese

ERG

Brunello Cucinelli

Datalogic

B.F

Carel Industries

Technogym

(Teleborsa) -, in risposta all'incertezza sull'esito delle elezioni USA ed ai deboli dati del PMI dei servizi dell'Area Euro Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. Invariato lo, che si posiziona a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,67%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,28%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 18.983 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,00%),(+3,15%),(+1,74%) e(+1,10%).Le più forti vendite su, che scivola del 3,33% dopo aver determinato il prezzo delle azioni di risparmio oggetto di recesso.In caduta libera, che affonda del 2,58%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.di Milano,(+1,79%),(+1,33%),(+1,30%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,7 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.