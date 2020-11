Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

telecomunicazioni

informatica

finanziario

energia

materiali

United Health

Microsoft

Merck & Co

Apple

Caterpillar

JP Morgan

American Express

DOW

Facebook

Adobe Systems

Charter Communications

Regeneron Pharmaceuticals

Twenty-First Century Fox

FOX

Discovery

Discovery

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street mentre continua a regnare l'incertezza sull'esito del voto americano. Le indicazioni più recenti sullo spoglio delle elezioni presidenziali sembrano indicare un allargamento del vantaggio del democratico Joe Biden in alcuni Stati chiave.Sul fronte macroeconomico,: nel mese di ottobre, l'economia degli Stati Uniti ha creato, meno del mese precedente e delle attese, secondo il. Il rapporto è stato diffuso in attesa del report occupazionale USA di ottobre, che sarà pubblicato, venerdì 6 novembre. Migliora invece il deficit commerciale a settembre. Tra poco sono: l'indice PMI servizi e l'ISM non manifatturiero.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 27.733 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 3.423 punti. In netto miglioramento il(+3,32%); con analoga direzione, balza in alto l'(+2,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,03%),(+3,25%) e(+2,70%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,16%),(-1,52%) e(-1,42%).Al top tra i(+9,05%),(+4,16%),(+3,89%) e(+2,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,49%.Sensibili perdite per, in calo del 3,78%.In apnea, che arretra del 2,87%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,54%.Al top tra i, si posizionano(+6,71%),(+5,84%),(+5,45%) e(+4,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,01%.Affonda, con un ribasso del 3,46%.Crolla, con una flessione del 3,13%.