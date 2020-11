Recupera Milano insieme agli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, ampliando la performance della prima parte di seduta. Sulla stessa scia rialzista il. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'mentre continua a regnare l'incertezza sull'esito del voto americano. Le indicazioni più recenti sullo spoglio delle elezioni presidenziali sembrano indicare un allargamento del vantaggio del democratico Joe Biden in alcuni Stati chiave.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,42%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,70%.Invariato lo, che si posiziona a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,67%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,66%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,05%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,76%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 20.813 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,77%),(+1,72%) e(+1,46%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,15%),(-1,38%) e(-0,82%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 5,03%.Brilla, con un forte incremento (+3,28%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,73%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,24%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,59 punti percentuali.scende del 2,97%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.Tra i(+3,91%),(+3,38%),(+2,97%) e(+2,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,65%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,53%.Sensibili perdite per, in calo del 2,85%.In apnea, che arretra del 2,70%.