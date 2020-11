Tokyo incontenibile. Positivo il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa di, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,73%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa, che termina gli scambi in rialzo dell'1,58.A fare linfa ai listini contribuisce la buona chiusura degli indici azionari statunitensi con gli investitori che monitorano con attenzione lo scrutinio negli ultimi stati chiave che decideranno il risultato elettorale USA.In netto miglioramento(+2,64%); sulla stessa tendenza, effervescente(+2,14%).Positivo(+1,4%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1,26%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento delscambia al 3,18%.