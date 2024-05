Tonica Tokyo, bene Sydney dopo decisione RBA su tassi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo la buona seduta a Wall Street in un contesto di ottimismo su un calo dei tassi di interesse statunitensi. Gli indici di Giappone e Corea del Sud, che sono tornati agli scambi dopo una giornata di chiusura per festività, hanno sovra-performato gli altri listini.Bene anche i titoli azionari australiani, dopo che la ha mantenuto il tasso di prestito di riferimento al 4,35% per la quarta riunione consecutiva, rafforzando le scommesse secondo cui non aumenterà ulteriormente i tassi nel 2024.termina la seduta con un guadagno suldell'1,57%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,02%.sale dello 0,22%.In frazionale calo(-0,37%); in netto miglioramento(+1,93%). In ribasso(-0,71%); positivo(+1,28%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,30%. Rosso per l', che sta segnando un calo dello 0,08%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento dell'tratta 0,88%, mentre il rendimento delè pari 2,3%.