Asia positiva con Tokyo chiusa per festività. Attesa per decisione tassi RBA

(Teleborsa) -, mentre, seguendo i rialzi di venerdì a Wall Street, con un rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti più debole del previsto che ha alimentato le speranze che la Federal Reserve possa iniziare presto a tagliare i tassi. Domani è attesa la decisione sui tassi della Reserve Bank of Australia.Tra le storie societarie, spicca il rally di(produttore dell'iPhone per conto di Apple) dopo che la società ha registrato un aumento del 19,03% su base annua nei ricavi di aprile.Avanza con forza, che continua gli scambi all'1,76%. Bene, che sale dell'1%.Sulla parità(-0,18%); leggermente positivo(+0,29%); come pure, in frazionale progresso(+0,61%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,43%. Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento dell'1,17%. La giornata del 5 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,91%, mentre il rendimento deltratta 2,32%.