Borsa di Tokyo debole insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Chiude in calo la borsa di, seguendo la debolezza registrata da Wall Street, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesescende dell'1,47%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea,perde l'1,34%,.Leggermente negativo(-0,5%); sui livelli della vigilia(+0,17%).Consolida i livelli della vigilia(-0,47%); sulla stessa tendenza, sulla parità(-0,05%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,27%. Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dell'1,04% sui valori precedenti. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,20%.Il rendimento per l'è pari 0,88%, mentre il rendimento deltratta 2,23%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,3%; preced. 1,4%)01:50: Partite correnti (atteso 3.489 Mld ¥; preced. 2.644 Mld ¥).