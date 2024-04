Seduta positiva a Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di, dopo la pausa festiva della vigilia, sostenuta dall'andamento positivo di Wall Street che guarda alla riunione della Federal Reserve, al via stasera.Dallaarrivano notizie di debolezza dall’che, rallenta ad aprile, ma resta comunque al di sopra della soglia di 50 punti che separa la crescita dalla contrazione.L'indice giapponeseavanza dello 0,63%, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Sui livelli della vigilia(-0,07%); leggermente positivo(+0,48%).In rialzo(+0,48%); come pure, in frazionale progresso(+0,27%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,08%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,18%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'tratta 0,87%, mentre il rendimento delè pari 2,34%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 3,4%; preced. -0,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,5%; preced. 4,6%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51 punti; preced. 51,1 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 48,2 punti).