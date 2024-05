Positiva la Borsa di Tokyo. Deboli le piazze cinesi

Tokyo

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale rialzo per la borsa di(+0,2%), mentre si muovono deboli le piazze cinesi, tranne Hong Kong, che termineranno più tardi le rispettive chiusure. A pesare sui listini cinesi sono una serie di restrizioni commerciali decise dall’amministrazione Biden e la prospettiva di potenziali nuovi dazi.continua la giornata sotto la parità.Balza in alto, invece, per(+2,43%); come pure, in rialzo(+0,75%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,16%; in frazionale progresso(+0,51%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,92%, mentre il rendimento delè pari 2,34%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,3%; preced. 1,4%)01:50: Partite correnti (atteso 3.489 Mld ¥; preced. 2.644 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).