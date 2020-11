In rosso l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

chimico

telecomunicazioni

materie prime

costruzioni

bancario

immobiliare

Inwit

CNH Industrial

Tenaris

Nexi

Leonardo

Unicredit

Unipol

Atlantia

GVS

Avio

Credem

La Doria

Carel Industries

El.En

Saras

Anima Holding

(Teleborsa) -, mentre in USA la vittoria di Joe Biden sembra ormai a un passo dopo il sorpasso messo a segno anche in Georgia.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,188. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 37,57 dollari per barile, con un ribasso del 3,15%.Lieve calo dello, che scende a +125 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,61%.calo deciso per, che segna un -0,95%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,79%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,57%.Leggermente negativo il(-0,67%); come pure, negativo il(-0,92%).In buona evidenza a Milano i comparti(+3,33%),(+2,27%) e(+1,78%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,21%),(-1,92%) e(-1,74%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,07%),(+2,43%),(+1,86%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,96%.Affonda, con un ribasso del 2,58%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,57%.di Milano,(+5,56%),(+3,90%),(+3,78%) e(+3,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,98%.Crolla, con una flessione del 4,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,16%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,80%.