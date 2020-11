Elezioni USA, Biden: "Basta rabbia e rancore. Paese sia unito per curare le ferite"

(Teleborsa) - "Non abbiamo ancora una dichiarazione finale", premettein quello che doveva essere il suo primo discorso da Presidente degli Stati Uniti d'America, "ma i, e ci dicono che. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania". Saremo i primi democratici in anni a vincere in Georgia e Arizona", aggiunge.Parlando a, insieme alla sua vice, il candidato democratico in corsa per la Casa Bianca, non ancora ufficialmente Presidente, assicura(nelle ultime 2 ore in USA sono stati registrati 120mila contagi)., sottolinea Biden, aggiungendo gli americani che hanno votato vogliono che "il vetriolo sia messo fuori dalla politica e che il Paese si unisca e guarisca le sue ferite".Un discorso che arriva a pochissime ore da quello dell'attuale Presidentedalla Casa Bianca, parole di rabbia e rancore, che hanno costretto le principali emittenti americane - MsNbc, Nbc, Abc, Cbs, Cnsbc, Fox News - ad interrompere la diretta. Nel suo discorso Trump ha parlato nuovamente die ribadito di voler portare la controversia legale dinanzi allaSi allarga, intanto, il vantaggio di Biden inStato chiave che porta in dote 20 seggi elettorali e gli consentirebbe di raggiungere i 270 delegati necessari a vincere la competizione elettorale, ed in, dove il suo vantaggio su Donald Trump quasi raddoppia, ma il candidato democratico è vicinissimo ad aggiudicarsi anche il(6 seggi) e(11 seggi). L'esito delle elezioni è ormai definito, manca solo l'ufficialità, mentre si corre per conteggiare gli ultimi voti.