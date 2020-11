Mercati europei in ordine sparso. Giù Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione, in una seduta volatile e contrastata. Gli investitori tornano a sposare un atteggiamento più prudente, valutando le incertezze sui tempi della commercializzazione del vaccino Covid.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.879,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,24%, a 40,79 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,14%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 22.399 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+6,19%),(+2,27%) e(+1,34%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,22%),(-2,23%) e(-1,95%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,19%, spinta dalla notizia di una possibile quotazione della controllata americana Drs, seppur nessuna decisione sia stata ancora presa.Su di giri(+4,6%). Denaro sulle banche:, che vanta un incremento del 2,89%. Effervescente, con un progresso del 2,41%. Giù, invece,, che continua la seduta con -4,64%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,42%.Calo deciso per, che segna un -3,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,37%.del FTSE MidCap,(+4,60%),(+4,24%),(+4,05%) e(+4,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,27%.Affonda, con un ribasso del 3,73%.Crolla, con una flessione del 3,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,29%.