Mercati europei e Milano confermano vantaggio

(Teleborsa) -, in scia al clima generalmente positivo che caratterizza l'andamento dei mercati globali, sulla speranza per l'arrivo del. La UE ha confermato la firma del contratto pèer assicurarsi 300 milioni di dosi.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%. Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,70% a quota +119 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,48%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,90%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,42%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 20.961 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza(+3,01%).Svettache segna un importante progresso del 2,99%.Vola, con una marcata risalita del 2,77%.Brilla, con un forte incremento (+2,57%).La peggiore è che registra un calo del 2,73%.Calo deciso per, che segna un -2,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.Tra i(+7,11%),(+5,86%),(+4,97%) e(+4,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -6,03%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,22%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.