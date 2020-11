Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,08% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 3.537 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,55%; sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,85%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,39%),(-2,17%) e(-1,73%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,02%.In caduta libera, che affonda del 2,48%.Al top tra i, si posizionano(+6,51%),(+1,77%),(+1,57%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,52 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 6,26%.Sensibili perdite per, in calo del 5,50%.