Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) -, in linea con la, dopo la nuova fiammata al rialzo della vigilia, legata al vaccino annunciato dalla statunitense Moderna . Chiudesostenuta dai forti acquisti messi a segno dai titoli bancari.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. L'è sostanzialmente stabile su 1.886,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,11%) si attesta su 40,88 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità,scende dello 0,87%. Composta, che cresce di un modesto +0,21%., che mostra sulun rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.295 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,16%),(+1,87%) e(+1,78%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,36%),(-1,00%) e(-0,91%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,14%.Effervescente, con un progresso del 3,19%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,58%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,93%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,47%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%.del FTSE MidCap,(+4,24%),(+3,75%),(+3,46%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -16,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,51 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,43%.Sensibili perdite per, in calo del 2,09%.