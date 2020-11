Covid, Arcuri: ipotesi patentino per i vaccinati

(Teleborsa) - Dopo aver inviato la richiesta a regioni e asl di individuareper la somministrazione delle prime dosi di vaccino contro il covid, il commissario per l'emergenza coronavirus,, ha annunciato che lunedì prossimo pubblicherà probabilmente ilper acquistaree altri accessori indispensabili a garantire la somministrazione. "Sarà un acquisto molto corposo e un po' articolato: le tipologie di siringhe sono almeno tre e le misure degli aghi almeno sei. Auspico di essere in possesso delle siringhe prima di avere le dosi", ha dichiarato Arcuri.Un'altra ipotesi su cui si sta lavorando è quella di istituire un certificato speciale o. "Stiamo progettando unache consentirà di gestire la verifica della somministrazione per sapereche hanno fatto il vaccino e", ha spiegato Arcuri, aggiungendo che per oradi vaccinazione.Il commissario per l'emergenza, oltre a confermare la volontà di vaccinare subito, si è detto ottimista sulla possibilità di immunizzare una larga fetta di italiani nel corso del prossimo anno. "Sulla base delle previsioni non ancora validate dagli enti autorizzativi una parte importante della popolazione potrà essere vaccinata", ha spiegato.Più cauto nel riporre speranze sui vaccini in arrivo a gennaio è, biologo dell'Università di Padova. "Normalmente ci vogliono da cinque a otto anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione,. Vorrei prima essere sicuro che sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ne ho diritto come cittadino e", ha detto al Festival della divulgazione scientifica di Focus.