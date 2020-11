Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

finanziario

energia

beni industriali

Pfizer

Nike

Boeing

American Express

Raytheon Technologies

Exxon Mobil

Moderna

Akamai Technologies

Activision Blizzard

Mylan

Intuit

Tripadvisor

Wynn Resorts

Paccar

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,53% sul; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.572 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,06%); in frazionale calo l'(-0,25%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,93%),(-0,89%) e(-0,85%).Al top tra i(+1,37%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,82%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,36%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,14%),(+2,22%),(+2,03%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,95%.scende dell'1,71%.