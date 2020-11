Tokyo chiusa per festività. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo per le principali borse asiatiche, orfane oggi della piazza dichiusa per festività. Dai leader dei 20 Paesi più industrializzati al mondo (G20) è emerso l'impego a "continuare a usare tutti gli strumenti a disposizione" a sostegno di una ripresa globale "incerta" e sulla quale pesano "elevati rischi al ribasso".L'guadagna lo 0,76% rispetto alla seduta precedente.Pressoché invariato(-0,04%); in netto miglioramento(+1,88%).Sopra la parità(+0,1%); in frazionale progresso(+0,48%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,14%.Il rendimento dell'scambia allo 0,01%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,33%.