UBI Banca, acquisito il 100% di Aviva Vita

(Teleborsa) - Con oltrerispetto alla scadenza naturale dell’esclusiva,ha raggiunto un accordo con Aviva Italia Holding e Aviva Italia perposseduta da queste ultime nella, al prezzo di circaL'permetterà laanticipata, nella rete di filiali UBI Banca, di, rafforzandone il ruolo di leader di settore in Italia, oltre a essere un significativo passaggio neldi UBI Banca inUBI Banca, ad oggi, distribuisce(ramo I, III e V) attraverso 3 differenti compagnie: Aviva Vita (joint venture con il Gruppo Aviva, che ne controlla l’80%),(joint venture con Il Gruppo Cattolica, che ne controlla il 60%) e, compagnia captive interamente controllata. Tali accordi commerciali prevedono in via esclusiva la distribuzione dei prodotti, con scadenza al 30 giugno 2021.Aviva Vita, al 30 settembre 2020, aveva unpari a 17.845,4 milioni di euro (17.031,9 milioni a fine 2019), un totale premi lordi pari a 1.312,9 milioni di euro (2.210,4 milioni a fine 2019) e unpari a 37,1 milioni di euro (60,4 milioni a fine 2019).