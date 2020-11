Borse europee toniche. Piazza Affari maglia rosa in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni, sostenuti ancora una volta dall'contro il coronavirus. A sollevare il sentiment contribuisce anche la notizia che l'amministrazione Trump ha accettato il passaggio ufficiale al presidente eletto Joe Biden Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,63%.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,93%. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +114 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,57%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,88%,avanza dello 0,74%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,09%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,45%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,45% rispetto alla chiusura precedente.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+5,42%),(+4,47%) e(+2,22%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,81%),(-0,77%) e(-0,71%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+5,47%). Ottima performance per, che registra un progresso del 4,60%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,54%.Su di giri(+3,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%.di Milano,(+7,23%),(+6,84%),(+5,30%) e(+5,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.Tentenna, che cede lo 0,84%.