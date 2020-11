Brillante Tokyo. Giù le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con segni in prevalenza positivi per le principali borse asiatiche, con la Borsa di Tokyo che avvia la prima sessione della settimana in aumento, dopo la festività della vigilia, spinta dalle ultime notizie che arrivano dalnecessario ad avviare la transizione a Washington con il presidente eletto Joe Biden.L'indice giapponesemostra un rialzo del 2,5%, mentre, al contrario, si muove in lieve calo-0,63%.Sui livelli della vigilia(+0,06%); tonica(+0,68%).Positivo(+0,65%); sulla stessa linea, in denaro(+1,23%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,47%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 3,29%.