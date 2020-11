CNH Industrial annuncia pricing bond garantito da 750 milioni euro

CNH Industrial

(Teleborsa) -conferma il lancio di un prestito obbligazionario garantito da 750 milioni di euro, in scadenza il primo aprile del 2024, condel valore nominale e cedola fissa dello 0,000%.Ilè atteso per il giorno 1 dicembre 2020.L’emissione obbligazionaria sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe S.A., società interamente controllata da CNH Industrial N.V., nell’ambito del programma di Euro Medium Term Note garantito da CNH Industrial N.V.CNH Industrial Finance Europe S.A. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali incluso il rimborso di debito esistente.