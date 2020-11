Wall Street in rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,54% sul; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 3.635 punti.Buona la prestazione del(+1,46%); come pure, ottima la prestazione dell'(+1,73%).(+5,16%),(+3,53%) e(+2,50%) in buona luce sul listino S&P 500.Altra i(+6,68%),(+5,03%),(+4,62%) e(+3,95%).Altra i, si posizionano(+14,08%),(+9,29%),(+7,62%) e(+6,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,68 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,44%.Sensibili perdite per, in calo del 2,23%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 33,1%; preced. -31,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 730K unità; preced. 742K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. 1,9%)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 1,5%; preced. -3,5%)16:00: Redditi personali, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 77 punti; preced. 81,8 punti)16:00: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,4%).