Borse europee deboli. Banche e oil in calo a Milano

(Teleborsa) -dopo i rialzi delle settimane precedenti innescati dall'ottimismo sulla corsa al vaccino.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,72%.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 44,91 dollari per barile, con un calo dell'1,36%.Sulla parità lo, che rimane a quota +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,28%. Tentenna, che cede lo 0,29%., che scambia con un calo dello 0,59% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.141 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,32%),(+1,19%) e(+1,15%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,61%),(-1,47%) e(-1,12%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,30%),(+2,26%),(+2,20%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,53%, mentre resta ancora incerto il futuro della banca di Piazza Gae Aulenti e del suo Ceo Jean Pierre Mustier , in vista della scadenza del mandato all'assemblea del prossimo mese di aprile.Lettera su, che registra un importante calo del 2,95%.Affonda, con un ribasso del 2,51%.Crolla, con una flessione del 2,42%.di Milano,(+6,03%),(+2,71%),(+2,28%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,02%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,01%.scende dell'1,98%.