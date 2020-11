MPS, Standard Ethics alza outlook a "positivo"

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Standard Ethics ha alzato l’outlook dida “stabile” a “positivo”. Il rating “EE-” è confermato. La Banca fa parte dello SE Italian Banks Index."Banca Monte dei Paschi di Siena, capogruppo del Gruppo Montepaschi, opera principalmente nel commercial banking, con particolare vocazione retail - spiegano gli esperti di Standard Ethics -. Il Gruppo è inoltre attivo, anche tramite sue società prodotto specializzate, in aree di business quali leasing, factoring, digital banking, corporate e investment banking".La governance - si legge nella nota - "è caratterizzata dalla presenza di un azionista di controllo pubblico a suo tempo intervenuto per ricapitalizzare l’istituto.. Ha istituito o ha migliorato varie politiche di Sostenibilità, tra cui la prevenzione degli illeciti, la gestione delle risorse umane e welfare aziendale, la parità di genere, la tutela dell'ambiente. La rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance) è"."Residuano spazi per ulteriori allineamenti della governance della Sostenibilità alle indicazioni internazionali in tema ESG.", concludono gli esperti.