Wall Street parte all'insegna della debolezza

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

Pfizer

Apple

Chevron

Exxon Mobil

DOW

Caterpillar

Moderna

Tesla Motors

Vertex Pharmaceuticals

Mylan

Ross Stores

Twenty-First Century Fox

Baidu

Tractor Supply

(Teleborsa) -a, risentendo di qualche, dopo il rally messo a segno questo mese, e del, in attesa del vertice Opec+.A New York, si muove sotto la parità il, che scende dllo 0,49% a 29.765 punti, mentre tiene meglio l', che si posiziona a 3.632 punti. Guadagni frazionali per il(+0,33%); sotto i livelli della vigilia l'(-0,15%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,16%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,66%) e(+0,77%).Fra i peggiori i tioli petroliferi come, che cece il 2,06%, ed, con uno svantaggio dell'1,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,21%.Al top tra i, si posizionano(+16,22%),(+3,38%),(+2,19%) e(+1,96%).Dal lato opposto si segnala, che continua la seduta con -1,83%.scende dell'1,19%.Calo deciso per, che segna un -1,1%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.