A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori sostenuto dagli ultimi sviluppi sui vaccini sperimentali anti Covid . Da non ignorare le parole delche ha ribadito prospettive ancora incerte dell'economia Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,10%, a 29.966 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,01%. In rialzo il(+0,71%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,04%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,88%),(+1,91%) e(+1,49%).Al top tra i(+3,03%),(+2,96%),(+2,94%) e(+2,49%).Tra idel Nasdaq 100,(+12,68%),(+5,79%),(+4,16%) e(+3,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.