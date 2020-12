Sesa in rally. Per Equita eccellenti prospettive di crescita

Sesa

Sesa

(Teleborsa) - Ottima performance per, che ha chiuso la sessione odierna in rialzo del 5,36%, all'indomani della pubblicazione del. Gli analisti della investment bank milanese hanno, sottolineando il ruolo chiave della società nell'ambito del trend della digitalizzazione che porta innovazione tecnologica agli utenti finali aziendali.Equita stima un aumento dell'pari al 24% annuo nel quadriennio 2020-2023.Per gli esperti dell'ufficio studi, la società attiva nel settore delle soluzioni IT, è ben posizionata in virtù delle eccellenti prospettive di crescita in un mercato (soluzioni tech e digitali per il segmento business) in forte espansione.La partenza stamane è stata rosea per il titolo Sesa che ha esordito a 85,2 Euro risultando inferiore ai picchi della giornata precedente, per poi ampliare la performance nel prosieguo della riunione e terminare in volata a 88,5, prossimo al valore più alto della seduta.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza a 90,67. Possibile una discesa fino al bottom 84,17. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target a 97,17.per coloro che sono altamente orientati a realizzare ingenti guadagni, seppur consapevoli dell'elevato grado di rischio che l'investimento comporta. Confermato l'interesse suda parte del mercato, con volumi giornalieri a 59.249 superiori rispetto a quelli della media mobile a 24.877.