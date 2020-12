Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, a metà mattina, risentendo dei realizzi dopo la buona performance della vigilia e la corsa registrata nel mese di novembre.Gli investitori continuano a scommettere sulla ripresa nel prossimo anno, anche se il, ha comunque invitato alla cautela sottolineando che la strada per la ripresa economica è ancora molto lunga . Sul fronte vaccino, oggi in Gran Bretagna è stato dato l'ok all'uso del vaccino di Pfizer , che poi dovrebbe essere approvato anche in Europa dall'Ema entro fine anno.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%.(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 44,7 dollari per barile, mentre permangono dubbi su un accordo tra i Paesi dell'Opec+ per un'estensione al primo trimestre 2021 dei tagli alla produzione.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,25%,è stabile +0,11%. Cauta, che mostra una performance pari a -0,17%., con ilche lima lo 0,45%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.936 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,50%),(+0,67%) e(+0,47%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,78%),(-1,27%) e(-1,17%).di Milano, troviamo(+1,65%) grazie ad un upgrade , seguita da(+1,58%),(+1,30%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44% dopo il procedimento Antitrust Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,32%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.del FTSE MidCap,(+2,59%),(+2,53%),(+1,47%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,28%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%.