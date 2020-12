Commissione UE, prosegue procedura d'infrazione contro Italia per gallerie insicure

(Teleborsa) - Laprosegue nellaper il mancato rispetto, in decine di gallerie in tutto il Paese, della, che fissa requisiti minimi di sicurezza a cui le infrastrutture italiane non sono state pienamente conformate. L'organo UE ha avviato il secondo stadio della procedura d'infrazione comunitaria contro l'Italia e altri quattro Stati membri (), con l'invio diper il mancato pieno rispetto della direttiva.I requisiti si applicano a tutti i tunnel della rete stradale transeuropea di. Gli Stati membri interessati non hanno attuato l'intera serie di misure necessarie per garantire i più elevati standard di sicurezza in alcune gallerie che rientrano in questi parametri. Le procedure d'infrazione in questo campo erano state avviate con leda parte dalla Commissione nell', a cuida parte dei cinque Paesi.L'Italia e gli altri Stati membri interessati dispongono ora diper notificare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alla situazione e mettersi in regola con la direttiva. In caso di nuove risposte considerate inadeguate, la Commissione potrà decidere diSempre nel settore del trasporto su strada, l'Italia è stata messa in mora dalla Commissione per un altro caso, riguardante la, insieme l'. Queste norme, ha ricordato la Commissione in una nota, "svolgono un ruolo chiave nella creazione di un mercato comune per il servizio del pedaggio elettronico europeo e nel raggiungimento dell'", e richiedono che gli esattori di pedaggi e i fornitori di servizi concludano dei contratti che garantiscono un accesso equo e non discriminatorio al mercato. Anche in questo caso l'Italia ha due mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione UE, che invierà altrimenti un parere motivato.