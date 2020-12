CNH Industrial si aggiudica in Brasile premio per l'innovazione

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) -si è classificata al, promossa dall'Associazione Nazionale di Ricerca e Sviluppo delle Imprese Innovative (ANPEI), in Brasile. L'iniziativa "ConectarAGRO: connettere campi, macchine e persone" è stata selezionata da una giuria di esperti e il premio è stato consegnato durante la conferenza virtuale tenutasi a fine novembre.In riconoscimento di questo risultato,(ALTEC), in programma a ottobre 2021 a Lima, in Perù.Per CNH Industrial, che tra l’altro è stata nuovamente nominata dal quotidiano Valor Econômico e da Strategy& come una delle dieci aziende più innovative del 2020 in Brasile, questo ennesimo premio è "un ulteriore riconoscimento dei suoi continui investimenti in ricerca e sviluppo e della sua cultura improntata all’innovazione collaborativa"., in quanto consolida la posizione di CNH Industrial come una delle aziende più innovative del Brasile., come la collaborazione e cooperazione, perfino tra concorrenti - ha affermato-. La cosa più importante è, per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e ampliare le opportunità di vita delle persone".ConectarAGRO è un consorzio creato da CNH Industrial, insieme a sette partner dei settori agro-alimentare e delle telecomunicazioni, che mira a contribuire, consolidare ed espandere l’accesso a Internet nelle più disparate e remote regioni agricole del Brasile. Consente agli agricoltori di adottare una tecnologia aperta, accessibile e semplice, cioè la stessa 4G LTE che viene utilizzata negli ambienti urbani, per collegare macchine, oggetti e persone.