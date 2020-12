Seduta in rosso per gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Indicazioni di debolezza giungono anche dai future sugli indici statunitensi che lasciano presagire una partenza, più tardi, mentre gli investitori aspettano nuove misure di stimolo fiscale degli Stati Uniti che forse potrebbero essere approvate nei prossimi giorni.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,211. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 45,82 dollari per barile, in calo dello 0,95%.Lopeggiora, toccando i +116 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%.piccola perdita per, che scambia con un -0,31%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,49%. Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,75%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,27%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 24.028 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,17%) e(+0,80%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,93%),(-0,84%) e(-0,74%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,03%),(+1,59%),(+0,95%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,35%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,77%),(+2,76%),(+2,63%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,84%.In caduta libera, che affonda del 2,42%.scende dell'1,92%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.