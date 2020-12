AFV Beltrame Group, finanziamento da 25 milioni di euro da CDP

(Teleborsa) -, leader europeo nella produzione di, ha ricevuto unper sostenere la crescita per linee esterne e aumentare la competitività e i volumi di produzione.In particolare, le risorse pongono le basi per sostenere la crescita dimensionale dell’azienda vicentina con l’obiettivo di. Inoltre, sono previsti investimenti per l’e per l’acquisizione di impianti e macchinari che consentiranno l’incremento della produttività.Ilconsolidatoè stato pari a circa, con un buon assetto patrimoniale e finanziario, che ha permesso di continuare nell’implementazione del Piano di investimenti finalizzato ad un’ulteriore crescita ed espansione, grazie anche alle risorse messe in campo da CDP per contribuire alla ripartenza del Paese a seguito della crisi epidemiologica. Inoltre, il Gruppo dispone di, con una presenza commerciale globale in 40 paesi. Al 31 dicembre 2019, il Gruppo contava su 2.046 dipendenti."Il finanziamento ricevuto da CDP - ha dichiarato, CFO & Head of Corporate Services, Managing Director di AFV Beltrame Group - si inserisce in una strategia di crescita che il Gruppo intende perseguire e che è volta alcon particolare attenzione alla qualità del prodotto e all’efficientamento energetico". "Il finanziamento in favore di AFV Beltrame si inquadra nell’ambito dellache, nonostante il difficile contesto economico acuito dall’emergenza sanitaria, continuano a perseguire progetti di crescita e a programmare investimenti a supporto della competitività, sia in Italia che all’estero", ha dichiarato, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di CDP.