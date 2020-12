Borsa di Milano in rialzo con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scommettono ancora sull'avvio della campagna die sperano in un, benché la questione "pesca" sia ancora in stallo L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Lieve aumento dell', che sale a 1.869,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 46,95 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,52%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,64%,è stabile, riportando un moderato 0%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,69%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,55%.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,25%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,07%.Su di giri(+2,04%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,64%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.di Milano,(+3,23%),(+3,05%),(+2,47%) e(+2,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,45%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,41%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.