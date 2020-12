Borse asiatiche in moderato rialzo. Tokyo chiude con guadagni frazionali

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, confortante dal rally messo a segno dai mercati europei, sulle speranze per ile per una veloce uscita dalla fase di emergenza.archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,33%, mentre il Topix si è fermato sulla parità (+0,09%). Bene anche la piazza di(+0,96%).Bene le borse cinesi, che hanno messo a segno una discreta performance, conche è salita dello 0,76% edello 0,74%. Più composta(+0,32%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi fa bene(+0,68%), assieme a(+1,21%), mentre è più cauta(+0,10%) e procedono in rosso(-0,71%) e(-0,36%).In moderato rialzo(+0,65%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,69%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,21%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,17%.Il rendimento dell'tratta allo 0,02%, mentre il rendimento delè pari al 3,27%.