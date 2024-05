Debole la borsa di Tokyo. Bene le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso la borsa di, sulla scia della cautela mostrata a Wall Street. Si muovono in ordine sparso le piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con i listini cinesi in rialzo dopo i dati sulle esportazioni che hanno mostrato un aumento in aprile rispetto a un anno prima, così come le importazioni.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,09%, mentre, al contrario, balzo di, che continua la giornata all'1,50%.Sale(+1,2%); variazioni negative per(-1,17%).In ribasso(-0,68%); sulla stessa linea, in rosso(-0,98%).La giornata dell'8 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,07%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%.Il rendimento dell'tratta 0,91%, mentre il rendimento delè pari 2,32%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,3%; preced. 1,4%)01:50: Partite correnti (atteso 3.489 Mld ¥; preced. 2.644 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).