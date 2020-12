Intesa Sanpaolo, Concerto Berliner Capodanno su Classica HD

Intesa Sanpaolo.

(Teleborsa) - Come ogni anno,regala ai propri spettatori il concerto di fine anno da una delle grandi capitali europee della musica. Quest'anno e` la volta di Berlino con un concerto senza pubblico, aperto unicamente alle telecamere: dalla, idiretti dal loro direttore musicale. Ilo verrà trasmesso, giovedi` 31 dicembre alle ore 21:10 su, in collaborazione conL'iniziativa – spiega una nota congiunta – e` nel solco dellaper la valorizzazione e diffusione di iniziative volte a promuovere il meglio della cultura lirica e classica. Intesa Sanpaolo sostiene i principali teatri lirici italiani, tra cuioltre a numerose rassegne come ilL'appuntamento di San Silvestro porta la grande musica europea nelle case degli italiani in una notte che mai come quest'anno vedra` le persone trovare nell'ascolto digitale nuovi stimoli.I complessi berlinesi eseguiranno un programma fortemente incentrato sulla Spagna e sul mondo latino. In apertura, non mancherà un, di cui si chiudono le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita, che inaugura il concerto con l'Ouverture Leonore No. 3 in do maggiore, Op. 72. A seguire, El amor brujo di Manuel de Falla, il Concierto de Aranjuez di Joaqui´n Rodrigo per chitarra e orchestra con il solista Pablo Sa´inz-Villegas, impegnato anche nella Spanish Romance dal film Jeux interdits (arrangiamento di Chris Hazell). Si prosegue con la Bachianas Brasileiras No. 4 di Heitor Villa-Lobos e il Capriccio Spagnolo Op. 34 di Nikolai Rimsky-Korsakov. Conclude il gala Folk Feast da The Gadfly Suite tratta dalle musiche per l'omonimo film composte da Dmitri Shostakovich.Il concerto sara` trasmesso inalle ore 14:00 su Classica HD.