Mercati positivi, Milano resta alla finestra

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,20%.Aumenta di poco lo, che si porta a +109 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,51%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,99%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,39%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 24.278 punti.In frazionale progresso il(+0,56%); come pure, poco sopra la parità il(+0,41%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,35%),(+1,04%) e(+0,76%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,00%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,64%),(+1,63%),(+0,93%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,40%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.del FTSE MidCap,(+5,15%),(+3,46%),(+3,09%) e(+2,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,70%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,48%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,39%.