Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.409 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.733 punti.Senza direzione il(-0,11%); come pure, pressoché invariato l'(-0,04%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,60%),(+1,34%) e(+0,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,74%.del Dow Jones,(+2,21%),(+1,97%),(+1,88%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,48%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.(+11,04%),(+4,91%),(+2,89%) e(+2,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,92%.Crolla, con una flessione del 3,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,16%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 833K unità; preced. 806K unità)15:45: PMI manifatturiero (preced. 56,7 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 57,5 punti)15:45: PMI servizi (preced. 58,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 58,6 punti).