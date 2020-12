Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.380 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.730 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,02%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,03%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,60%),(+1,34%) e(+0,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,74%.del Dow Jones,(+2,21%),(+1,97%),(+1,88%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.(+4,81%),(+2,42%),(+2,06%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,05%.In caduta libera, che affonda del 2,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.