Vaccini, l'Italia supera quota 100mila. Nel mondo somministrate oltre 12 milioni di dosi

(Teleborsa) - Superati i centomila vaccinati in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi del Governo, aggiornati all'una di notte, sonoalle prese, tra ritardi e polemiche, con la cosiddetta 'Fase 1'. Nel dettaglio hanno ricevuto il vaccinoi,Nette le differenze emerse a livello regionale. Dopo la, con il 54,8% delle dosi inoculate (2.726 su 4.975), ilcon 22.314 vaccinati è la regione con il più alto numero in assoluto nonché quella con la più alta percentuale di somministrazioni realizzate (48,7%) sul numero di dosi consegnate (45.805). Seguono(15.776 dosi somministrate su 38.900 consegnate, pari al 40,6%),(37,8%),(37,4%),(31,7%),(30,8%),(29%),(26,3%),(25,2%),(25% con 46.510 dosi consegnate e 11.636 somministrate),(19,2%),(18,8%),(17,3%),(16,2%),(14,6%). Nelle ultime posizioni della classifica(4,4%: la regione con meno dosi consegnate in assoluto, 995, e il più basso numero di somministrazioni in assoluto, 44), lache, a fronte di 80.595 dosi ricevute (il numero più alto tra le regioni) ha vaccinato 3.126 persone, pari al 3,9%, e infine(3,5%),(3%), e(1,7%). Ritardi che insono stati giustificati dall'dalle necessità del "piano ferie del personale sanitario". Parole che hanno portato la Lega a prendere le distanze da quanto dichiarato dal suo assessore, affermando che Gallera "non rappresenta il pensiero del governo della Lombardia". A fronte di un Piano vaccini ancora incompleto, nel nostro Paese emergono criticità legate alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione., intanto, – secondo i dati riportati dal sito di pubblicazione scientifica, sviluppato dall'Università di Oxford – sono 12.34 le persone vaccinate: 4,5 milioni in; 4,23 milioni neglii; un milione nelcosì come inPaese che conta meno di 9 milioni di abitanti. In Ue in testa c'è lacon 238,809 dosi somministrate.