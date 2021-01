Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,11%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.748 punti.In ribasso il(-0,79%); in frazionale progresso l'(+0,23%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,70%),(+3,29%) e(+1,98%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,89%) e(-0,58%).Al top tra i(+5,43%),(+5,41%),(+4,27%) e(+4,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,33%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,26%),(+5,38%),(+5,07%) e(+3,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,89%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,44%.