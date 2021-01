Wall Street in rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,97% sul; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,38% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Sui livelli della vigilia il(-0,18%); in denaro l'(+0,92%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+4,96%),(+4,64%) e(+3,43%).Al top tra i(+7,14%),(+6,00%),(+5,54%) e(+5,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,52%.Tentenna, che cede lo 0,92%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.Tra i(+7,87%),(+7,48%),(+6,63%) e(+6,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,18%.Affonda, con un ribasso del 2,12%.Crolla, con una flessione del 2,11%.